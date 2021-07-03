إقتصاد

"جوازات اللقاح" على أندرويد.. هذه خطة غوغل (صور)

Lebanon 24
03-07-2021 | 04:00
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طورت غوغل نظام المرور المدمج في نظام تشغيل أندرويد التابع لها، للسماح لمستخدمي أندرويد بتخزين بطاقة لقاح رقمية، والتي تسميها "بطاقة كوفيد"، على هواتفهم.

وسيتم طرح الميزة مبدئياً في الولايات المتحدة، وستعتمد على الدعم من مقدمي الرعاية الصحية أو الحكومات المحلية أو المنظمات الأخرى المصرح لها بتوزيع لقاحات كوفيد-19. كما ستدعم الميزة أيضاً تخزين نتائج اختبار الكشف عن الفيروس.

وبالنسبة للتطعيمات، ستُظهر بطاقة كوفيد الخاصة بك معلومات حول وقت التطعيم واللقاح الذي تلقيته، وفقاً لصفحة دعم غوغل، كما يمكن حفظ البطاقة من التطبيق أو موقع الويب الخاص بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك، وكذلك من الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليك، وفقاً لما ذكره موقع "TheVerge". 
 
بدورها، أوصت غوغل بإضافة اختصار إلى البطاقة على شاشة الهاتف الرئيسية، وستعرض الخيار عند حفظ البطاقة على الجهاز.

كما أكدت غوغل على أنها لن تحفظ بطاقات كوفيد على خدمة الحوسبة السحابية، كما أنها لن تستخدم المعلومات بداخلها لأغراض إعلانية، لكنها تقول إنها ستجمع بعض المعلومات، مثل عدد المرات التي تستخدم فيها بطاقتك وفي أي أيام. ولن تضطر إلى تنزيل تطبيق "غوغل باي" لحفظ البطاقات والوصول إليها.

وعلى الرغم من جهود غوغل في تطوير منظومة لتسهيل إثبات التطعيم، فإن فاعليتها ستظل متوقفة على مقدم الرعاية الصحية أو الحكومة.
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