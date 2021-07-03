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إقتصاد
أزمة المحروقات... هل يكون الفرج الاثنين؟
Lebanon 24
03-07-2021
|
07:09
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أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا للـ"أم تي في" إلى أن "يوم الاثنين هناك حلحلة جزئية حقيقية لملف المحروقات بعد حلّ العرقلة التي حصلت لدى إحدى الشركات الموزعة".
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ابو شقرا
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