أزمة المحروقات... هل يكون الفرج الاثنين؟

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا للـ"أم تي في" إلى أن "يوم الاثنين هناك حلحلة جزئية حقيقية لملف المحروقات بعد حلّ العرقلة التي حصلت لدى إحدى الشركات الموزعة".