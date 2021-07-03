إقتصاد

مصر تكشف عن ارتفاع حجم صادراتها الزراعية

Lebanon 24
03-07-2021 | 13:00
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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4 ملايين طن.
وجاء ذلك في تقرير تلقاه القصير من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال القصير، فى بيان اليوم السبت، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفا و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ".
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