ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17500 - 17550 ليرة لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 17250 - 17300 ليرة لكل دولار.