إقتصاد

ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم

Lebanon 24
03-07-2021 | 16:57
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17500 - 17550 ليرة لكل دولار أميركي.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 17250 - 17300 ليرة لكل دولار.
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