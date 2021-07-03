صندوق النقد: 900 مليون دولار للبنان؟

قالت "الديار": ما نقل عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن صندوق النقد وافق على اقراض لبنان ما قيمته 900 مليون دولار أميركي، يؤكد خبير اقتصادي للديار فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الأمر مبالغ فيه وما يحكى عن دعم للبنان من قبل الصندوق يدخل ضمن مبادرة عالمية لتحفيذ بعض الاقتصادات النامية المتعثرة ومن ضمنها لبنان، كما ليس بالمؤكد أن لبنان قد يحصل على هذا القرض خاصة وأن الثقة الدولية بالسلطة الحاكمة معدومة حالياً وفي حال لم يتجاوب لبنان مع مطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية فلن يقدم الصندوق على وضع امواله في "سلة مثقوبة".