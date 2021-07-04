إقتصاد

تعرفوا إلى أغنى وأفقر البلدان في أوروبا

Lebanon 24
04-07-2021 | 13:00
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كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي أغنى وأفقر البلدان في "القارة العجوز"، وذلك بالاعتماد على الأصول المالية للأسر في الربع الأخير من عام 2020.

 

وحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الأميركي، فإن الأسر الدنماركية هي الأغنى في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط أصولها المالية 1.88 مليون كرونة دانمركية (300 ألف دولار) في الربع الأخير من عام 2020.

 

وأوضح أن صافي الثروة المالية للدنماركيين بلغ 1.32 مليون كرونة دانمركية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط ثروة مواطني الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والبالغ 450 ألف كرونة دانمركية.

 

ويعتبر الشعب الدنماركي من أسعد شعوب العالم إلى جانب الشعب الفنلندي، حسب تقرير السعادة العالمي، الذي أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، شهر آذار الماضي.

 

وتأتي الأسر في دولة لوكسمبورغ في المركز الثاني، من حيث الأصول المالية، بـ1.59 مليون كرونة دانمركية، تليها هولندا بـ1.58 مليون كرونة دانمركية، والسويد في المركز الرابع (1.51 كرونة دانمركية).

 

في المقابل، تعتبر الأسر في رومانيا "الأفقر" في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط أصولها المالية 80 ألف كرونة دنماركية.

المصدر: سكاي نيوز
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