إقتصاد

العراق.. شركة "بي. بي" تفكر بالانسحاب و"لوك أويل" تريد بيع حصتها!

Lebanon 24
04-07-2021 | 03:00
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إنّ شركة "بي. بي" تفكر في الانسحاب من العراق كما أنّ شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت إشعاراً رسمياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 لشركات صينية.

وفي مقطع مصور بُث على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، قال عبد الجبار إنّ "البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار. كل المستثمرين إما يبحث عن سوق أخرى أو يبحث عن شريك آخر".

وقالت مصادر بوزارة النفط إنّ هذه التصريحات أدلى بها عبد الجبار خلال جلسة للبرلمان العراقي في 29 حزيران تمت دعوة عبد الجبار إليها.
المصدر: سكاي نيوز
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