بلومبرغ: صندوق الثروة الكويتي ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم

صنفت وكالة بلومبرغ صندوق الثروة السيادي الكويتي المعروف باسم صندوق الأجيال في مرتبة ثالث أكبر صندوق ثروة في العالم.

وبحسب تصريحات نقلتها بلومبرغ عن مصادرها فإن الصندوق قد ارتفع رصيده إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 700 مليار دولار.

وقالت المصادر إن أصول الشركة قدرت بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية في 31 آذار.

وفسرت الوكالة هذه الزيادة بأنها تعني أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضًا صندوق الاحتياطي العام للدولة، قد جمعت أصولًا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، والذي يقدر معهد "إس دبليو إف" أن لديه ما يزيد قليلاً عن 649 مليار دولار.

وصندوق الأجيال هو صندوق ادخار وطني مصمم لمساعدة البلاد على الاستعداد للحياة بعد النفط، ولديه أكثر من نصف استثماراته في الولايات المتحدة، كما يمتلك حصصًا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.

ويعد الصندوق الكويتي أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، حيث تعود جذوره إلى ما قبل ولادة دولة الكويت الحديثة.