كم بلغت إيرادات مصر من السياحة بالنصف الأول 2021؟

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار في مصر، إنَّ إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار، و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في2020، بانخفاض 70% من 13.03 مليار دولار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.وقالت غادة: "نتوقَّع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60% مقارنةً بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً".تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.كانت مصر أغلقت الفنادق في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50%.