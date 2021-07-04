اقتصاد البحرين ينكمش 2.1% بالربع الأول من 2021

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11% في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.



وانكمش الاقتصاد غير النفطي 2.97% وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44%، ونما القطاع النفطي 2.04% خلال الربع.