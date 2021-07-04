إقتصاد

تغريدة لافتة لوزير الصناعة.. هذا ما طالب به بشأن "الدعم"

Lebanon 24
04-07-2021 | 16:29
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غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر "تويتر" قائلاً: "للمرة الألف: بغياب الترشيد، الحاجة فورية لرفع الدعم عن أي سلعة لها انتاج وطني بديل، ولنوقف الدعم فورا عن استيراد أي دواء له مثيل او بديل وطني. الصناعة اللبنانية ممتازة. أي تأخير ضرب للصناعة الوطنية وهدر لأموال المودعين وإهمال أو إرتهان للمافيات ورهن لمستقبل اللبنانيين. شو ناطرين؟".

 
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