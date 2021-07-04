إقتصاد

تجمع أصحاب المولدات ينفي "أضاليل لزرع القلق".. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
04-07-2021 | 16:35
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أصدر تجمّع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان بياناً جاء فيه: "رداً على بعض الامور التي تتناول التجمع حول ما ورد على لسان مستشار وزير الطاقة خالد نخلة في أحد البرامج التلفزيونية ان اصحاب المولدات يستعملون الحجج والذرائع بالنسبة الى شح مادة المازوت وفقدانها من السوق من اجل الضغط على الوزارة لرفع التسعيرة ليعاجله بعض المتملقين والمتنطحين انه لا مشكلة في موضوع مادة المازوت ولا مبرر لأصحاب المولدات بالذهاب الى التقنين، يؤكد التجمع أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي الا اضاليل لزرع القلق في نفوس المواطنين وبث الفتنة بينهم وبين اصحاب المولدات".
 
وأضاف التجمع: "نؤكد أن الكلام الذي تتم إشاعته عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا ولا محل له من الاعراب بل العكس اكثر من ذلك لطالما طالبنا الأمس واليوم بوضع التسعيرة جانبا والذهاب الى الامور الاكثر اهمية كالمازوت وغيرها".
 
 
 
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