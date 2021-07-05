"فايننشال تايمز" عن تصعيد الإمارات في "أوبك+": التنافس يشتد مع الرياض وخطوة قد "تقلب الطاولة"

وأمس الأحد، تأسفت الإمارات لطرح "اللجنة الوزارية في "أوبك بلس" خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس، المرجعية لحصص الإنتاج"، مضيفةً "الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان 2022، ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد". وبحسب ما قال محللون من "دويتشه بنك"، فإنّ الإمارات أصرّت على "رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً إلى 3.8 ملايين برميل".واليوم، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "التوافق موجود بين دول "أوبك بلس" ما عدا دولة واحدة، وإن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع اليوم ناجحاً". وأضاف: "لست متفائلاً ولا متشائماً باجتماع أوبك بلس المرتقب (اليوم الاثنين)، أحضر اجتماعات "أوبك بلس" منذ 34 عاماً ولم أشهد طلباً مماثلاً".في تعليقها،: "التنافس المتزايد بين الدول الخليجية يشمل عدداً من مسائل السياسة الاقتصادية"، مضيفةً: "من الواضح أنّ السعودية رفعت مستوى الضغط، حيث تضغط الإمارات لتأمين أهدافها لجهة الأرباح في هذه السوق شديدة المنافسة".وإذ ذكّرت الصحيفة بتوصية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" الخميس، بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب وحتى كانون الأول المقبل، حذّرت من أنّ الصراع على النفوذ بين أعضاء "أوبك" بات يهدد قدرة الكارتيل على اتخاذ موقف موحد على المدى البعيد وإرساء استقرار بأسعار النفط.ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق في مكتب رئيس الوزراء الإماراتي، مروان البلوشي، تعليقه على ما يجري بالقول: "التنافس الاقتصادي يحتدم بين الدول الخليجية".أمّا أستاذ العلوم السياسية المقيم في دبي، عبدالخالق عبدالله فقال: "اتبعت الإمارات قيادة السعودية في أوبك بثبات على مر ما يزيد عن 40 عاماً"، مستدركاً: "مؤخراً، اتسمت الإمارات بإصرار أكبر لجهة حصتها العادلة، وهي تستعرض الآن عضلاتها على هذا المستوى".وبحسب اتفاق "أوبك بلس" المقترح، يتعيّن على الإمارات خفض إنتاجها بنسبة 18% بالمقارنة مع 5% بالنسبة إلى السعودية، على أن ترفع روسيا إنتاجها بنسبة 5%. وهنا، ذكّرت الصحيفة بتصريح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الذي قال الأحد "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول"، وأضاف "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".بدوره، حذّر الاقتصادي الهندي أمارتيا سين من أنّ تنامي الخلافات بين الرياض وأبو ظبي سيعقّد محادثات "أوبك" المقبلة والجهود الرامي إلى الحفاظ على اتفاق "أوبك بلس".وهنا، كشفت الصحيفة أنّ مطلعين يقولون إنّ نقاشاً يدور في أبو ظبي حول ما إذا سيتم اتخاذ قرار بمغادرة الكارتيل، مشيرةً إلى أنّ محللين في مجال الطاقة يحذّرون من أنّ خطوة مماثلة تقوّض غاية "أوبك بلس".