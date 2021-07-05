متحور "دلتا" يصيب عملات الأسواق الناشئة ويوسع الهوة

لم تستطع سوى حفنة من عملات الأسواق الناشئة الحفاظ على المكاسب مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وقد تتقلص هذه القائمة في الأسابيع المقبلة حيث يشكل متغير دلتا شديد العدوى خط صدع جديد للدول النامية، بحسب ما أفاد موقع "العربية".

قد تشعر البلدان المتأخرة في معدلات التطعيم، مثل جنوب إفريقيا وروسيا، بالضغط لأنها تشدد القيود التي ستضر بالنشاط الاقتصادي، وفقًا لبنك Credit Agricole. وتعد عملتا الراند والروبل، اللتان كانتا في يوم من الأيام الأفضل أداءً في عام 2021، من بين تلك التي تسببت في انخفاض مؤشر عملات الأسواق الناشئة في يونيو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

قال سيباستيان باربي، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في Credit Agricole: "إن الإنجازات من حيث التطعيم ستكون عامل تمايز متزايد بين الأسواق الناشئة في النصف الثاني"، مضيفاً أن تأثير زيادة انتشار متغيرات الفيروس سيختلف بشكل كبير اعتمادًا على معدلات التطعيم، فضلاً عن العوامل الاقتصادية والسياسية، وفق ما نقلته "بلومبرغ".



ويشعر كل من الراند الجنوب إفريقي والبيزو الكولومبي بالألم من الارتفاع الحاد في حالات Covid-19، مما يبقي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية بعيداً. ويتسبب الفيروس أيضًا في إحداث فوضى في اقتصاداتها، إذ أن تشديد القيود يضغط على اقتصاد جنوب إفريقيا الذي يعاني من أسوأ انكماش له منذ قرن، في حين أن قرار كولومبيا تعليق خطة لزيادة الضرائب أدى إلى خفض التصنيف إلى غير مرغوب فيه من قبل وكالة فيتش.

عملتا جنوب إفريقيا وكولومبيا هما الأكثر عرضة للخطر لأن البنكين المركزين لا يرفعان معدلاتهما "لبناء وسادة سعر حقيقي مقابل الدولار"، وفقًا لإد الحسيني، محلل كبير لأسعار الفائدة والعملات في Columbia Threadneedle Investments في نيويورك. ومما يزيد الضغط احتمالية زيادة الإنفاق المالي وخطر التدفقات الخارجة بعد تدفق المستثمرين العالميين المتعطشين للعوائد على أصول الدول هذا العام، على حد قوله.

بالمقارنة، فإن الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي سيكونان أكثر مرونة مع تشديد سياسة البنوك المركزية، على حد قوله.

انتشار سلالة الدلتا كان له أثره أيضاً على جنوب شرق آسيا. وتتوقع MUFG Bank Ltd أن تؤثر عائدات السياحة البطيئة على عملة الباهت التايلاندية.

في غضون ذلك، تراجعت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، حيث فرضت البلاد أشد القيود حتى الآن على المراكز الاقتصادية في جاوة وبالي.

توسيع الهوة

قام عدد قليل فقط من الدول النامية - تشيلي والصين وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ودول وسط وشرق أوروبا - بتلقيح ما يقرب من نصف سكانها، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للحد من انتشار متغير الدلتا، بحسب تقرير لبنك أوف أميركا صدر الجمعة.

وقال ديفيد هونر، رئيس استراتيجية الأصول المتقاطعة في بنك أوف أميركا، إن معظم الأسواق الناشئة الرئيسية يجب أن تصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.

وأضاف أن جنوب إفريقيا في وضع حرج، حيث تم تطعيم حوالي 5٪ فقط من سكانها. بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر حتى عام 2023 لتصل البلاد إلى نسبة تطعيم 50٪. وفي كولومبيا، تم تلقيح 11٪ فقط من السكان بشكل كامل، وهي نسبة أقل من تلك الموجودة في تشيلي والمكسيك والبرازيل.

وتؤثر البيانات الاقتصادية على هذا التقسيم، إذ انخفضت مؤشرات مديري المشتريات في روسيا وجنوب إفريقيا ، جنبًا إلى جنب مع تلك الموجودة في الدول الآسيوية ذات معدلات التطعيم المنخفضة نسبيًا، في حزيران. فيما ارتفعت في الغالب تلك الموجودة في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، حيث برامج التلقيح أكثر تقدمًا.

ضغوط على البنوك المركزية

قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على البنوك المركزية في الدول النامية لتبقى متكيفة، وهو أمر سلبي آخر للعملات حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة تقليص التحفيز. كما أنه قد يعمق الانقسام بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. هذا يظهر بالفعل، حيث تغلب مؤشر بلومبرغ لأسهم الأسواق المتقدمة على نظيره في الأسواق الناشئة بمقدار ضعفين تقريبًا منذ بداية الربع الثاني.

وحتى المزيد من الدول الصناعية، مثل المملكة المتحدة، تكافح لاحتواء الفيروس، على الرغم من القيود الصارمة نسبيًا والتقدم في اللقاحات.

وأشار دويتشه بنك في تقرير إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات في العديد من الاقتصادات النامية - وفي كثير من الحالات لم تكن مدفوعة بالسلالة الجديدة - تشير إلى أن "النتائج قد تكون أسوأ بكثير الآن".

وقال ويتولد باهريك، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة Nordea Investment ومقرها كوبنهاغن : "نحن نراقب عودة ظهور أعداد الإصابات عن كثب.. إنه أحد العوامل التي تقودنا إلى خفض وزن عملات الأسواق الناشئة، لا سيما بسبب تأثيره المحتمل على فارق النمو في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط"، وفق "بلومبرغ".