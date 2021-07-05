إقتصاد

التضخم في تركيا يرتفع بصورة كبيرة

Lebanon 24
05-07-2021 | 11:00
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قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% ، متجاوزاً التوقُّعات البالغة 17%، ومواصلاً الارتفاع الطويل بعد انخفاضه

لفترة وجيزة، مما قد يؤخِّر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى من المتوقَّع أيضاً، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي بالمقارنةً مع توقُّعاتٍ في استطلاع رأيٍّ أجرته "رويترز" بلغت 1.50%.

يقول محللون، إنَّ ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.

وكان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقَّع في أيار إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19، وبخلاف ذلك؛ كان اتجاهه صعودياً منذ سبتمبر الماضي، على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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