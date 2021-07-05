بيان لحاكم مصرف لبنان حول الأدوية... ماذا في التفاصيل؟

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:



سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الإعتمادات والفواتير التي ستقدّم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلّق بالأدوية، لا سيّما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحدّدها وزارة الصحة العامة استناداً إلى قرار الحكومة المبلّغ إليه يوم الجمعة في 2 تموز 2021 ضمن مبلغ لا يتعدّى 400 مليون دولار يغطّي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية.