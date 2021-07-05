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إقتصاد
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-07-2021
|
21:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، حيث تراوح سعره ما بين 17600 و 17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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