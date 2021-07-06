إقتصاد

صالات السينما تقاوم خطر التصحر.. انخفاض المبيعات إلى حوالى ثلاثة أضعاف!

Lebanon 24
06-07-2021 | 00:00
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كتب خليل الحاج علي في "الأخبار": مع إعادة فتح الصالات السينمائية بعد أكثر من عام على الإغلاق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19، ها هي التحديات تقف أمام استعادة هذا المجال عافيته. انهيار العملة وتضرّر بعض الصالات من انفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية، والتحدّي الصحي الذي يفرضه الوباء، كلّها تقف عائقاً أمام المستوردين والموزعين وأصحاب الصالات، والرواد العاجزين ــ أكثر من أي وقت مضى ـــ عن دفع تذكرة الدخول التي باتت تراوح حالياً بين 40 و80 ألف ليرة لبنانية. تساؤلات كثيرة تُطرح على هذا القطاع: أي مسار سيسلكه مستوردو وموزعو الأفلام؟ هل هناك آلية لتعويض خسائرهم؟ وماذا عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها؟

أربعون عاماً قضاها مدير الإنتاج والبرمجة في مجموعة صالات «أمبير»، بسام عيد، أحد أقدم العاملين في مجال شراء وتوزيع الشرائط السينمائية، ولم يشهد على أزمة مماثلة. يقول: «ربما في عام 1982، شهدنا حالةً مماثلة، بعدما قفز الدولار وقفزت معه أسعار بطاقات السينما». ينتمي بسام كغيره، إلى جيل عايش الحروب والأزمات المتلاحقة على البلد، وصار يترحّم على تلك الأيام. كان التحدي في عزّ أيام الحرب، وفق ما يقول، أن تبقى العروض السينمائية «شغالة»، بين «بيروت الشرقية» و«بيروت الغربية»، مناصفةً وبلا أي تفرقة، وتوزيع الأشرطة على صالات العرض في المنطقتين. يرفض الموزع السينمائي اليوم، مناشدة أحد، رغم أنَّه يعيش ويرى استفحال الكارثة النقدية، وانعكاساتها على القطاع السينمائي، لأنّه «لا تندهي ما في حدا».
 
يطلعنا بسام عيد على إحصاءات صالات «أمبير». بلغ مجموع بيع بطاقات السينما في شهر حزيران 2021 حوالى 49.500 بطاقة، في حين أن عدد البطاقات التي بيعت في حزيران  عام 2019، باعتبار أن في 2020 أُغلقت صالات السينما جراء وباء كوفيد-19، بلغ حوالى 204.700 بطاقة في صالات عرض «أمبير». تشير الأرقام إذاً، إلى انخفاض مبيعات الصالات السينمائية إلى حوالى ثلاثة أضعاف.
 

المصدر: الأخبار
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