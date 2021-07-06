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إقتصاد
قفزة مفاجئة.. التضخم التركي يبلغ أعلى مستوى خلال عامين
Lebanon 24
06-07-2021
|
03:00
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قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في حزيران، متجاوزا التوقعات البالغة 17% ومواصلا الارتفاع المستمر بعد انخفاضه مدة وجيزة، وهذا قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، حسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50%.
ولم يطرأ على الليرة تغير يذكر، وسجلت 8.6975 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.
ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، وكان التضخم قد انخفض انخفاضا غير متوقع في أيار إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا.
وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ أيلول الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
المصدر: الجزيرة
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