إقتصاد

بينها دولة عربية.. تعرّفوا إلى أكثر 10 جنسيات زارت دبي خلال 5 أشهر

Lebanon 24
06-07-2021 | 04:00
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أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 2.06 مليون سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أمضوا 11.77 مليون ليلة سياحية.

وبلغ عدد الزوار الدوليين الذين زاروا دبي في أيار 390 ألف سائح، مقابل 410 آلاف في نيسان. 

ويمثل عدد السياح الدوليين حتى أيار نحو 37.4% من الإجمالي المسجل خلال 2020 والبالغ 5.51 ملايين سائح، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.

وتصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوار الدوليين إلى دبي خلال هذه الفترة، مستحوذة على 19.4% من الإجمالي بما يعادل 399 ألف زائر، تلتها روسيا بـ185 ألف زائر.

وبلغ عدد الزوار من فرنسا 82 ألف زائر، والولايات المتحدة 74 ألفاً ومصر 60 ألفاً، باكستان 59 ألفاً، وألمانيا 56 ألف زائر.

وجاءت أوكرانيا بالمرتبة الثامنة بما يزيد على 55 ألفا، ثم كازاخستان بنحو 55 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة عاشرة بنحو 52 ألفاً.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت بيانات "دبي للسياحة"، أن منطقة جنوب آسيا حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة بـ25% من إجمالي الزوار، ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة ثانية بـ21%، وأوروبا الغربية 18% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12%، وأفريقيا 9%، والأميركيتان 6%، ودول مجلس التعاون 5% ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.

وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) في فنادق دبي إلى 11.77 مليون ليلة خلال الأشهر الخمسة مقابل 9.08 ملايين ليلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية بنهاية أيار 128 ألفاً و545 غرفة من مختلف الفئات ضمن 715 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 84 ألفاً و271 غرفة من مختلف الفئات ضمن 528 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنهاية مايو 2020.

وسجل معدل الإشغال في المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى 62%.

ووصل إشغال الشقق الفندقية المتوسطة إلى 81%، مقابل 73% للشقق الفخمة و62% للفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم).

وحققت الفنادق 4 نجوم، و5 نجوم، معدلات إشغال 60 و55% على الترتيب.

وارتفع متوسط إقامة النزلاء 22% إلى 5 ليالٍ فندقية مقارنة مع 4.1 ليالٍ خلال الفترة المقابلة من 2020.

بلغ معدل السعر اليومي للغرفة خلال الفترة من يناير ـــ مايو 2021 نحو 397 درهماً مقارنة مع 404 دراهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 246 درهماً، مقابل 234 درهماً.
المصدر: العربية
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