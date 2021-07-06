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إقتصاد
الدينار الأردني ينضم لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية
Lebanon 24
06-07-2021
|
09:00
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استكمل البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وبتوقيع اتفاقية بين الطرفين تتيح منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الأردني.
يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو.
وتعليقا على الاتفاق قال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، "يعكس تضمين الدينار الأردني في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، الأهمية التي يحظى بها الدينار الأردني كعُملة عربية رئيسة مستخدمة في نشاط التبادل التجاري البيني والحوالات المالية".
إتاحة المنصة للمؤسسات
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظاما متخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. وتساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
يذكر أن المشاركة في المنصة متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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