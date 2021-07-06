"الأجواء إيجابية".. البطاقة التمويلية ستشمل عمال قطاع النقل البري

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعاً لقطاع النقل البري حضره الوزير ميشال نجار، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، والسادة أحمد الموسوي، علي محي الدين، شفيق القسيس، عمر العلي، كمال شميط، محمد الخير.

وبعد الاجتماع صرح طليس فقال: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس حسان دياب بحضور معالي وزير الأشغال ورئيس الاتحاد العمالي العام، حيث تمحور البحث حول نقطة وحيدة وهي قطاع النقل البري وكيفية وآلية دعمه وكانت الجلسة إيجابية جداً".

وأضاف طليس: "لقد أكد دولة الرئيس دياب موافقته على الإقتراح الذي تقدم به قطاع النقل البري بدعم هذا القطاع وشمول العاملين فيه من ضمن عموم اللبنانيين الذين ستطالهم البطاقة التمويلية. أقول لزملائنا في القطاع أن الجلسة كانت إيجابية والموقف إيجابي جدًا وسوف يبدأ التنفيذ في موضوع دعم القطاع بكل تفاصيله مباشرة بعد البدء بتطبيق العمل بالبطاقة التمويلية. من أجل الأمانة ومن أجل زملائنا وأصدقائنا في هذا القطاع سنكتفي بهذا الكلام، اما تفاصيل ما جرى خلال هذا الاجتماع فسنعلن عنه بعد غدٍ الخميس خلال اجتماع قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام".