إقتصاد

زغرتا.. توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع التنمية المحلية في مدن الشمال

Lebanon 24
06-07-2021 | 18:32
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شهدت بلدية زعرتا توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجمعية مشروع وبلدية زغرتا.

وتتعلق هذه الإتفاقية بمشروع التنمية المحلية في مدن شمال لبنان (GIZ)، وهو جزءٌ من برنامج التنمية المحلية في شمال لبنان والذي يتم تنفيذه من قبل "GIZ Deutsche Gesellscgaft Für internationale zusammenarbeit"، بالشراكة مع بلدية زغرتا-إهدن ووزارة الشؤون الإجتماعية وبتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي وألمانيا.

وتلحظ الإتفاقية الموقعة القيام بنشاطات مشتركة تعزيزاً للإستقرار الإجتماعي والتطور الإقتصادي المستدام والتنمية الإجتماعية، إلى الظروف المعيشية .

وحدّد الأطراف الـ3 الإمكانيات المحتملة لتوحيد القوى والعوامل المؤثرة لمصلحة بلدية زغرتا-إهدن وسكان قضاء زغرتا.

ولهذه الغاية، سيقوم الفريقان بالإتحاد لإكتشاف وتنسيق وتنفيذ النشاطات المتصلة بالمصلحة المشتركة والتفاهم المتبادل طبقاً لأنظمة وسياسات كلا الفريقين.

ووفقاً لبيان صادر عن بلدية زغرتا، فإنّ "التعاون الناجم عن توقيع الإتفاقية هو لدعم مشروع أجيال وتجهيزه وسيركز من ناحية أخرى على مجالات محددة كخلق فرص العمل وعلاقات التواصل المجتمعي وتحسين البنى التحتية ضمن إطار ورشة عمل تنموي محلي".

وأضاف: "من ثمار الإتفاقية القريبة تجهيز مركز لحاضنة الأعمال business incubation center وتأهيل وتطوير وعصرنة المكتبة الكائنة في مركز أجيال والتي ستضعها بلدية زغرتا-إهدن بتصرف الجمعيات الأهلية المهتمة عند إحتياجها للإستناد الى محتواها في مشاريع تربوية أو ثقافية أو بحثية".

 

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