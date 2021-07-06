دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

شهد دولار السوق الموازية مساء اليوم استقرارًا إذ تراوح سعر الصرف ما بين 17600 و17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهو السعر نفسه الذي بلغه عصرًا في حين افتتح على تسعيرة تتراوح ما بين 17560 - 17610 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.