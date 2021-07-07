إقتصاد

الذهب ارتفع.. هكذا أصبحت الأسعار

Lebanon 24
07-07-2021 | 04:00
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أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى ارتفاع وتماسك أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مقتربة من مستوى 1800 دولار للأوقية.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 حزيران عند 1814.78 دولار، أمس الثلاثاء.

 

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

 

وقال خبراء إن "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".

 

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قد اقتربت من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر.

 

ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1086.38 دولار.

المصدر: سبوتنيك
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