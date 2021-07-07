السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية تنتعش في الصين

يرجع بعض كبار مديري الاستثمار حول العالم الارتفاع القوي لأسهم شركات الطاقة المتجددة في الصين إلى مجموعة من العوامل، من بينها أرباح القطاع القوية وسياسات الدعم.ويدعم مديرو استثمار عالميين الاستثمار في الشركات الصينية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية ومن بينهم "بلاك روك"، و"أبيردين ستاندرد"، و"يو بي إس غلوبل لإدارة الثروات".يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسهم "كونتيمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" أكبر شركة لتصنيع البطاريات في العالم و"لونغي غرين إنرجي تكنولوجي" ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي دفعتها لتسجيل مكاسب بلغت 40 % خلال الربع الثاني.سياسات دعم وطنيةيرجع تفاؤل صناديق الاستثمار العالمية بآفاق تلك الشركات في ظل هيمنة الصين المستمرة على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وما تلقاه الصناعة من سياسات دعم وطنية في ظل طموح الصين للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060، إضافة إلى توسع بعض الشركات الكبرى دولياً.يتزايد تهديد الشركات الصينية للحصة السوقية من سوق السيارات الكهربائية لشركة "تسلا"، التي سيطرت على عالم الاستثمار خلال الفترة الماضية. وتزامن ذلك مع تراجع سهم "تسلا" بنحو 4% خلال النصف الأول من العام مقابل ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات الأخرى.قال جيمس ثوم، مدير الاستثمار في أبيردين ستاندرد: "الأمر مرتبط بنمو هيكلي طويل الأجل يستعد المستثمرون لشراءه اليوم". وأضاف "ثوم" مشيراً إلى خطة بكين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2025: "الزيادة المتوقعة في قدرات الطاقة المتجددة على مدار السنوات الخمس المقبلة في إطار" الخطة الخمسية "الأخيرة كافية لتبرير التقييمات الحالية".أفضل الرهاناتكتب محللو شركة "إيسنس سيكيوريتيز" الصينية للوساطة في مذكرة بحثية أوصت فيها المستثمرين بزيادة وزن أسهم القطاع في محافظهم، حيث إن "شركات صناعة السيارات الكهربائية تدخل "العصر الذهبي" وسط توقعات بارتفاع المبيعات العالمية بنسبة 76 % هذا العام، في ظل سياسات الدعم التي تلقاها الصناعة في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السيارات الصينية "عالية الجودة".ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة بأكثر من 60% من أدنى مستوياتها التي سجلتها منتصف مايو بدعم من النمو القوي للطلب. ومن بين تلك الشركات "إكسبينغ" التي من المقرر أن تبدأ التداول في هونغ كونغ في 7 يوليو، بعد أن جمعت 1.8 مليار دولار من بيع ما يسمى أسهم العودة للوطن.امتد ارتفاع أسعار المواد الخام من الليثيوم إلى البولي سيليكون ليشمل الموردين، حيث بلغت تقديرات شركة "تونغوي" لصناعة البولي سيليكون المستخدمة في صناعة الطاقة الشمسية قفزة حادة في أرباحها للنصف الأول، وانعكس ذلك على ارتفاع سهم الشركة بنحو 39% من أدنى مستوى سجله في مارس. ووسط تقديرات متفائلة بنمو أرباحها أيضاً، ارتفعت أسهم شركة "يونان إنرجي نيو ماتريال" لصناعة مواد البطاريات بأكثر من الضعف منذ فبراير الماضي.يتوقع هارتموت إيسيل، رئيس قسم الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ في شركة "يو بي إس غلوبل ويلث" ارتفاع أسهم الشركات العاملة في صناعة زجاج ألواح الطاقة الشمسية بدعم من الزيادة المحتملة في الطلب وأثرها على تحسن الهوامش. تأتي تلك التوقعات بعد تراجع أسهم شركات مثل "شيني سولار هولدنغ" نتيجة زيادة العرض في وقت سابق من العام.تحفظات التقييموأثارت التقييمات المرتفعة لبعض أسهم شركات الطاقة الجديدة حذر المستثمرين، حيث يتداول سهم "كاتل" بمضاعف ربحية يبلغ 102 مرة، وفقاً لتقديرات الأرباح المستقبلية لمدة 12 شهراً، وهو ما يعادل 8 أضعاف مضاعف ربحية منافستها "باناسونيك"، في الوقت الذي تعتز فيه شركة "يونان إنرجي" ببلوغ تقديرات مضاعف ربحية السهم 82 مرة بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 89 مرة.قال دانانغاي فادنيس، مدير محفظة في فيديليتي للاستثمارات: "بينما تحتاج تلك الطريقة في التقييم لوقت طويل، قد تشهد تلك الأسهم تقلبات حادة خاصة عندما يكون تسعيرها مبني على التوقعات".سياسات داعمةعلى الرغم من تلك المخاوف تبقى السياسات الوطنية الداعمة تمثل رياح مواتية لتسجيل القطاع نمواً قوياً على المدى الطويل، حيث قالت لوسي ليو، مديرة محفظة في "بلاك روك" في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن العديد من حكومات المقاطعات على سبيل المثال تضع "هدفاً أقرب" من عام 2060 لتقليل انبعاثات الكربون.ومن بين التطورات الأخيرة في ذلك الشأن، إعلان حكومة "غوانغدونغ" عن خطتها "القديمة مقابل الجديدة" التي تتوقع "سيتي غروب" أن تعزز مبيعات شركات صناعة السيارات الكهربائية من بينها "بي واي دي"، نيو" ، و"لي أوتو"، و"إكسبينغ" في ظل تركز مبيعاتها في تلك المقاطعة.