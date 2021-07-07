إقتصاد

عُمان تطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
07-07-2021 | 18:00
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قال صندوق النقد الدولي، إن سلطنة عمان طلبت منه تقديم مساعدة فينة تعينها على تقوية إطار المالية العامة متوسط المدى، كما طلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام تسترشد بها الحكومة في برنامج الاقتراض وتتيح إمكانية أكبر للتنبؤ بتطورات النظام المالي.

يتوقع الصندوق حدوث تعافٍ تدريجي للاقتصاد العماني في عام 2021 وما بعده، مؤكداً أن مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها لا يزالان يمثلان الأولوية الأساسية على المدى القريب إلى أن تترسخ جذور التعافي.

بحسب الصندوق يحقق موقف المالية العامة لعام 2021 حالة من التوازن بين إجراءات الضبط المالي الكبيرة والدعم الكبير للقطاعات الأشد تضرراً.

شدد الصندوق على أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يعد مطلباً أساسياً لإطلاق إمكانيات النمو، لافتاً إلى أن السلطات شرعت في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة أكبر لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك في بيان للصندوق بشأن نتائج مشاوراتخبراء الصندوق مع السطات العمانية في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

المصدر: 24 - بلومبيرغ
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