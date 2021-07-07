27
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
عُمان تطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
07-07-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال صندوق النقد الدولي، إن سلطنة عمان طلبت منه تقديم مساعدة فينة تعينها على تقوية إطار المالية العامة متوسط المدى، كما طلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام تسترشد بها الحكومة في برنامج الاقتراض وتتيح إمكانية أكبر للتنبؤ بتطورات النظام المالي.
يتوقع الصندوق حدوث تعافٍ تدريجي للاقتصاد العماني في عام 2021 وما بعده، مؤكداً أن مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها لا يزالان يمثلان الأولوية الأساسية على المدى القريب إلى أن تترسخ جذور التعافي.
بحسب الصندوق يحقق موقف المالية العامة لعام 2021 حالة من التوازن بين إجراءات الضبط المالي الكبيرة والدعم الكبير للقطاعات الأشد تضرراً.
شدد الصندوق على أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يعد مطلباً أساسياً لإطلاق إمكانيات النمو، لافتاً إلى أن السلطات شرعت في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة أكبر لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك في بيان للصندوق بشأن نتائج مشاوراتخبراء الصندوق مع السطات العمانية في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
صورة أشعلت مواقع التواصل.. نانسي عجرم في حوض السباحة مع ابنتها
Lebanon 24
صورة أشعلت مواقع التواصل.. نانسي عجرم في حوض السباحة مع ابنتها
02:00 | 2021-07-07
07/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين من وزير الصحة بشأن ملف الدواء.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين من وزير الصحة بشأن ملف الدواء.. هذا ما كشفه
14:17 | 2021-07-06
06/07/2021 02:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. بكم أصبحت صفيحة البنزين؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. بكم أصبحت صفيحة البنزين؟
00:24 | 2021-07-07
07/07/2021 12:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
Lebanon 24
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
04:00 | 2021-07-07
07/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار ومحمد صوفان يقضيان شهر العسل في إسطنبول.. شاهدوا الصور الرومنسية
Lebanon 24
جيسيكا عازار ومحمد صوفان يقضيان شهر العسل في إسطنبول.. شاهدوا الصور الرومنسية
02:00 | 2021-07-07
07/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:15 | 2021-07-07
وفد اتحاد الغرف العربية زار غرفة طرابلس واطلع على مشاريعها
10:00 | 2021-07-07
دولار السوق الموازية في طريقه إلى الـ18 الف.. هذه تسعيرته المرتفعة عصر اليوم
09:00 | 2021-07-07
المليارات تتجه للسندات الآسيوية الناشئة
07:33 | 2021-07-07
هل يُصبح تسعير المواد الغذائية بالدولار؟
07:00 | 2021-07-07
السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية تنتعش في الصين
06:55 | 2021-07-07
تجمع أصحاب محطات الوقود: إذا لن توفر حماية القطاع سنكون مرغمين على بيع مخزوننا والاغلاق قسرا
فيديو
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
07/07/2021 21:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
07:45 | 2021-07-07
07/07/2021 21:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
23:49 | 2021-07-06
07/07/2021 21:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact