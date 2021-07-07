إقتصاد

وزارة المالية: وضع 7 ملايين و500 ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة قيد التداول

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:05
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أعلنت وزارة المالية أنها وضعت سبعة ملايين وخمسمائة ألف طابع مالي من فئة الألف ليرة قيد التداول.
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