نموذجان جديدان لاستيراد مواد كيميائية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله قراراً حمل الرقم 20/1 قرّر بموجبه:

المادّة الأولى: يُعتمد النموذجان المرفقان " التزام وتعهّد" عند تقديم طلب موافقة لاستيراد مواد كيميائية.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.