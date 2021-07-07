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إقتصاد
دولار السوق الموازية...هذا ما بلغه
Lebanon 24
07-07-2021
|
21:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 17925 و17975 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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