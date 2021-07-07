دولار السوق الموازية...هذا ما بلغه

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 17925 و17975 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصراً ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.