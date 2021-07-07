توقف منصّة "صيرفة"

كتبت" الاخبار": أكّدت مصادر مصرفية أن مصرف لبنان توقف عن الموافقة على تحويل الأموال للتجار على سعر منصة «صيرفة». ولاتخاذ هذا القرار، تذرّع مصرف لبنان بأنه «اكتشف» بأن المستوردين الذين يشترون الدولار على سعر 12200 ليرة من المنصة، يبيعون السلع والمنتجات التي يستوردونها على سعر السوق، وهو ما يؤدي إلى تحقيقهم أرباحاً هائلة، ليست ناتجة من البيع، بل من فارق سعر الدولار. وقد أوضحت المصادر أنه عندما تقرر دعم السلة الغذائية على سعر 3900 ليرة، كان الأمر يتم عبر وزارة الاقتصاد، التي تنظّم وتراقب عمليات الاستيراد والبيع. لكن في حالة «صيرفة» المحددة حالياً على سعر 12 ألف ليرة، فإن الأمر يجري بعيداً عن سلطة وزارة الاقتصاد، انطلاقاً من أن السعر المحدد لا يفترض أن يكون دعماً. فالهدف من المنصة كان، عندما أطلقت في أيار، إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة».