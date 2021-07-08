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إقتصاد
وساطة روسية ومساعي كويتية.. هل يُحل الخلاف النفطي السعودي-الإماراتي؟
Lebanon 24
08-07-2021
|
00:30
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نقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أن الكويت تسعى لتسوية الخلاف بين السعودية والإمارات حول إنتاج النفط.
وأشارت المصادر إلى أن روسيا تقود مساعي لحل خلاف بين السعودية والإمارات للمساعدة بعقد اتفاق لزيادة إنتاج النفط.
وذكرت ثلاثة مصادر في "أوبك+" أن روسيا تقود مساعي لتسوية خلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة.
ولم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم.
وقال أحد المصادر الثلاثة "لدينا وقت للتوصل لقرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق".
وصرح المصدران الآخران لـ"رويترز" أن الكويت تعمل أيضا لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.
وأفاد مصدران مختلفان في "أوبك" بأنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع.
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