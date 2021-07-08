عرض تركي لإعمار المرفأ.. و"لبنان يدرس الفكرة"

أعرب عبد القادر أق قوش رئيس مجلس الأعمال التركي اللبناني التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، عن استعداد بلاده لإعادة إعمار المرفأ.وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، قال أق قوش إنه أجرى زيارة إلى لبنان أواخر الشهر الماضي، التقى خلالها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة.وأضاف: "أبلغت الوزير استعدادنا لإعادة بناء مرفأ بيروت، بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وأخبرني أنهم سيفكرون في العرض ويعطونا الجواب".وأوضح أن شركات الإنشاء التركية أنجزت مشاريع كبرى على مستوى العالم، مضيفا أن "اللبنانيين يبحثون إنشاء المرفأ مع فرنسا والصين حاليا، وإننا نرغب في إنجاز هذا المشروع، لأننا أثبتنا كفاءتنا في هذا المجال".وكانت عدة شركات ألمانية وفرنسية اقترحت تكليفها بإعادة بناء المرفأ.