الربح من التداول عبر الانترنت... دليل شامل للمبتدئين

يعتبر التداول الإلكتروني، أحد الوسائل الرئيسية للربح من الإنترنت، الذي يمكنك من جني الأموال وأنت جالس في المنزل، ولكن حتى لا تقع في أخطاء كارثية ستجعلك تخسر الكثير من الأموال والجهد، نقدم لكم دليل الربح من التداول الشامل للمبتدئين.

ما هو التداول؟يعرف مصطلح التداول بشكل عام بأنه المضاربة على أسهم وسندات يتم طرحها في البورصات المختلفة، هناك طرق للتداول اليومي السريع وأخرى للتداول طويل الأمد.هذا هو تعريف مصطلح التداول العام، ولكن ليس هو التداول المقصود في هذا التقرير، فنحن هنا نتحدث عن التداول الإلكتروني.يعرف التداول عبر الإنترنت، بأنه وسيلة يتم من خلالها تبادل أصول مالية عبر الإنترنت من خلال شراء أو بيع عملات أو أسهم أو سندات أو عملات رقمية من خلال منصات التداول عبر الإنترنت المختلفة.وتقدم منصات التداول دور الوساطة، من أجل تحقيق الأرباح من تحريك أسعار الأصول المالية المختلفة.ولا يختلف التداول الإلكتروني عن التداول اليومي الطبيعي في البورصات، سوى أنه يتم عن طريق الإنترنت، ومن دون الحاجة للذهاب إلى شركات وسيطة لتداول الأوراق المالية أو زيارة البورصة نفسها.تاريخ التداول الإلكتروني عبر الانترنتمع انتشار الإنترنت منذ عام 1997، بدأت تظهر ما يطلق عليها في الأسواق العالمية "فقاعة الإنترنت"، حيث بدأ المتداولون والمضاربون في البورصات، تطبيق فكرة عدم الذهاب إلى شركات تداول الأوراق المالية بدلا منهم، وبدأوا في المضاربة على أسهمهم من خلال الإنترنت.وبالفعل، بعد نجاح تطبيق تلك الفكرة، وشعور المضارب أو المستثمر في البورصة بأنه يضارب بنفسه وازدادت ثقته بنفسه، بدأت الشركات تطور منصات مختلفة للتداول الإلكتروني عبر الإنترنت.كما أنه ما منح التداول الإلكتروني ميزة إضافية، هو أنه مستمر 24 ساعة في الأسبوع، عكس التداول التقليدي المرتبط بالبورصات العالمية، وتوقيتات فتحها وإغلاقها، ولا يحتاج من الشخص إلا لجهاز حاسب وإنترنت، ليبدأ في عمليات التداول.ميزات الربح من التداول عبر الانترنتيمكنك التبديل بسهولة من منصات التداول الرقمية سواء التداول في العملات الرقمية أو الفوركس أو الأسهم والسندات.أنواع التداول الإلكتروني الأكثر ربحا:1. تداول العملات الرقميةيعتبر من أحدث أنواع التداول عبر الانترنت المتاحة في المنصات الرقمية، وتتميز بطرق أمان وتشفير فائقة القوة لحماية عمليات التداول من القرصنة والسرقة.ويركز هذا النوع من التداول على تداول العملات الرقمية المشفرة الحديثة مثل بتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات الرقمية.ويتميز هذا النوع من التداول بأنه يمكن أن يحقق أرباحا كبيرة في وقت وجيز.2. تداول فوريكسيعد هذا من أشهر أنواع التداول عبر الإنترنت، ويقوم على شراء وبيع أزواج العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.ويوصف هذا النوع من التداول بأنه أكثر أنواع التداول الإلكتروني ربحا، وأمانا أيضا، حيث يمكنك استثمار 10% من رأس مالك فقط.ولكن يتطلب التداول عبر فوريكس الحرص في استخدامه، حتى لا تتكبد خسائر فادحة.3. تداول الأسهميركز تداول الأسهم إلكترونيا على بيع وشراء الأسهم للشركات العالمية، المدرجة في البورصات العالمية، مثل بورصات ناسداك أو بورصة لندن.ويتميز تداول الأسهم إلكترونيا، بأنه غير مرتبط بالقيود والرسوم الموجودة في تداول الأسهم التقليدية من خلال شركات الوساطة الموثوقة.4. تداول صناديق الاستثماريعتبر خبراء الاقتصاد تداول صناديق الاستثمار، من أفضل طرق التداول الإلكتروني ربحا.ويتميز هذا النوع من التداول بأنه أقل الأنواع تحصيلا للرسوم الإدارية، وبإمكان المستثمرين من خلاله تحقيق الربح من دون تكبد تكاليف كبيرة.هل تداول فوريكس مربح؟مما لا شك فيه أن مسألة الربح والخسارة نسبية، خاصة فيما يتعلق بالربح من تداول فوريكس.ولكن يعتبر التداول عبر فوريكس مربحا، إذا ما أعددت لنفسك خطة شهرية جيدة، والتي قد تصل إلى 20% أو 30% من رأس مالك، ما يجعلك قادرا على جمع 100% أرباحا فوق رأس مالك في غضون سنة واحدة تقريبا، ولك أن تعرف أن سوق الفوريكس يتم التداول فيه بنحو 5 تريليونات دولار يوميا، وهذا ما يوحي لك بقدر الأرباح التي قد يحققها الشخص من خلال عمليات التداول.لذلك ينبغي أن تدرس السوق جيدا قبل أن تبدأ في التداول عبر فوريكس، لتحقيق أرباحا مجزية ودخل إضافي جيد لك.