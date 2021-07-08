إقتصاد

البراكس: المخزون لدينا يكفي حوالى الأسبوعين

Lebanon 24
08-07-2021 | 09:40
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أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس الى أنه سبق أن أُبلغ باتفاق بين مصرف لبنان والسلطة السياسية حول موضوع المحروقات، ثم تفاجأ بأن هناك عوائق في مصرف لبنان وبالتالي لم يتم حلّ موضوع البواخر، مشددا، في حديث الى صوت كل لبنان، على ضرورة التسريع في فتح الاعتمادات.

واعتبر البراكس أن كل دولة يجب أن يكون لديها مخزون استراتيجي من المحروقات يفوق الشهر، الا ان المخزون لدينا يكفي حوالى الأسبوعين.

ودعا البراكس السلطة الى ايجاد حلّ لموضوع المحروقات، مشيراً الى أن الجزء الرئيس لاستنزاف الدولارات والاقتصاد هو التهريب وبالتالي المحطات لا تصلها البضائع بسبب التهريب.
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