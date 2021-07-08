وسط جحيم كورونا الفتاك.. كيف زادت ثروات أغنياء هذا البلد؟

على الرغم من الأثر الكارثي لفيروس كورونا على الاقتصاد الهندي، إلا أن بيانات حديثة أظهرت ارتفاع ثروات الأغنياء في الهند بشكل ملحوظ.



وذكر موقع "سي إن إن" الأميركي أنه في الوقت الذي يكافح فيه الهنود للعيش على بضعة دولارات في اليوم بسبب تداعيات كورونا، أصبح الأثرياء في البلاد أكثر ثراء وتأثيرا.

ووفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، فإن مجموع ثروات أثرياء الهند ارتفعت بعشرات مليارات الدولارات خلال العام الماضي.