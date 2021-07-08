التضخم في مصر يرتفع إلى 4.9%

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 4.9% في يونيو 2021، مقارنة بشهر مايو من نفس العام والذي بلغ خلاله المعدل 4.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.وعزا الجهاز في بيان اليوم الخميس، زيادة التضخم السنوي في يونيو، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 17.4%ر والحبوب والخبز بنسبة 4% واللحوم والدواجن 3.9% والخضراوات 2.7%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2% والأسماك 4%.من جهتها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس، إن أرقام التضخم جاءت أقل من المتوقع وأيضا أقل من مستهدف البنك المركزي، رغم ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مضيفة في تصريحات لوكالة رويترز، "كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى الـ5% لأعلى".وتتوقع السويفي، أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5% على أساس شهري خلال الفترة المقبلة.يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 مستوى الـ7%، تزيد أو تنقص بمقدار نقطتين مئويتين.