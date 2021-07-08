إقتصاد

التضخم في مصر يرتفع إلى 4.9%

Lebanon 24
08-07-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-840795-637613454103517867.jpg
Doc-P-840795-637613454103517867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 4.9% في يونيو 2021، مقارنة بشهر مايو من نفس العام والذي بلغ خلاله المعدل 4.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعزا الجهاز في بيان اليوم الخميس، زيادة التضخم السنوي في يونيو، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 17.4%ر والحبوب والخبز بنسبة 4% واللحوم والدواجن 3.9% والخضراوات 2.7%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2% والأسماك 4%.

من جهتها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس، إن أرقام التضخم جاءت أقل من المتوقع وأيضا أقل من مستهدف البنك المركزي، رغم ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مضيفة في تصريحات لوكالة رويترز، "كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى الـ5% لأعلى".

وتتوقع السويفي، أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5% على أساس شهري خلال الفترة المقبلة.

يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 مستوى الـ7%، تزيد أو تنقص بمقدار نقطتين مئويتين.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-07-08
10:00 | 2021-07-08
08:40 | 2021-07-08
07:00 | 2021-07-08
06:55 | 2021-07-08
06:43 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website