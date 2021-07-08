"أريبا" و"ماستركارد" تطلقان ViaCard.. بطاقة جديدة للبنانيين للاستخدام في الخارج وعبر الإنترنت

أعلنت كل من شركة أريبا ش.م.ل، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وماستركارد، عن إطلاق " ViaCard"، وهي بطاقة دفع جديدة توفر للمواطنين اللبنانيين طريقة مريحة وآمنة لدفع ثمن مشترياتهم بالدولار الأمريكي. ويمكن استخدام البطاقة للإنفاق الدولي أو للتسوق عبر المواقع الإلكترونية الدولية.تلبي ViaCard حاجات المواطنين اللبنانيين ممن يرغبون في السفر لأغراض ترفيهية أو طبية أو تعليمية أو تجارية، وأولئك الذين لديهم أطفال يدرسون في الخارج. وتناسب البطاقة تماماً احتياجات المواطنين الراغبين في إجراء المعاملات عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية الدولية، سواء للتسوق أو التسجيل في دورات تعليمية أو شراء تطبيقات ترفيهية. ولا يلزم ربط البطاقة بحساب مصرفي، كما أنها تمنح المستخدمين طريقة أكثر ذكاءً وسلاسة لحمل العملات الأجنبية دون أي قيود على الاستخدام. وتقدم البطاقة مزايا أخرى من خلال LibanPost، والتي تشمل تسليم البطاقة إلى عنوان المنزل، ودفع مستحقات البطاقة ، والسحب النقدي في جميع مواقع LibanPost.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أريبا ش.م.ل السيد ماهر ميقاتي: "تماشياً مع رؤيتنا، تعمل أريبا دائماً على إنشاء حلول دفع رقمية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتميز في الخدمة. نحن متحمسون للغاية بشأن تعاوننا مع ماستركارد لتقديم بطاقة دفع بالدولار الأمريكي بدون قيود عند استخدامها دولياً (في المتاجر أو عبر الإنترنت)، حيث يمكن للعميل التقدّم للحصول عليها عبر الإنترنت وتعيين سقف الاستخدام بناءً على مبلغ الضمان النقدي الذي يختاره. إضافةً إلى ذلك، يمكن لحامل البطاقة تحميل تطبيق areeba pay الذي يسمح له بتفعيل بطاقته والتحقق من رقم التعريف الشخصي والتحقق من الرصيد وسجل المعاملات".وأضاف ميقاتي: "فضلاً عن حلول الدفع المريحة، يسعدنا العمل مع LibanPost لتقديم خدمات مناسبة لعملاء ViaCard مثل تسليم البطاقة إلى عنوان المنزل ، ودفع فاتورة البطاقة ، والسحب النقدي في جميع مراكز LibanPost. نحن نعمل باستمرار على تقييم احتياجات المواطنين اللبنانيين المتغيرة لتزويدهم بهذا النوع من المنتجات الملائمة والتي تناسب احتياجاتهم بطريقة مريحة ورقمية".من جهته، قال جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: "يسعدنا أن نتشارك مع أريبا لإطلاق هذا البرنامج الجديد ، الذي يهدف إلى منح المواطنين اللبنانيين طريقة بسيطة وسلسة ورقمية لإجراء المعاملات أينما كانوا في العالم. ونحن في ماستركارد ملتزمون دائماً بتقديم منتجات وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة ، ومع إطلاق ViaCard فإننا نؤكد على التزامنا المطلق بربط شريحة أوسع من المواطنين اللبنانيين بالاقتصاد الرقمي على مستوى العالم."وعلق السيد خليل داود رئيس مجلس ادارة والمدير العام لشركة LibanPost: يسرّنا أن يتمّ اختيارنا من قبل شركة areeba للاهتمام بتسليم البطاقات, دفع الفواتير المستحقّة وتأمين السحوبات النقدية لعملاء ViaCard في جميع فروع LibanPost وحتّى في منازلهم. انّنا ملتزمون, وأكثر من أي وقت مضى، بتقديم كلّ الخدمات التي تجعل ليبان بوست تستحقّ لقب "مسهّل الحياة اليومية".