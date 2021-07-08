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إقتصاد
أكثر من 14 مليار مستحقات للمطامر والشركات التي تهتم بالنفايات الصلبة
Lebanon 24
08-07-2021
|
06:43
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 14 مليار و848 مليون و362 ألف ليرة كمستحقات للمطامر والشركات التي تهتم بجمع وكنس ونقل وفرز النفايات الصلبة.
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