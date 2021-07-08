أكثر من 14 مليار مستحقات للمطامر والشركات التي تهتم بالنفايات الصلبة

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 14 مليار و848 مليون و362 ألف ليرة كمستحقات للمطامر والشركات التي تهتم بجمع وكنس ونقل وفرز النفايات الصلبة.