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إقتصاد
رقم قياسي جديد لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
08-07-2021
|
17:00
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ارتفع الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وسجّل سعرا قياسياً جديدا تخطى الـ18500 ليرة، وبلغ 18570 - 18620 ليرة لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 18100 - 18150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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