إقتصاد

رقم قياسي جديد لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم

Lebanon 24
08-07-2021 | 17:00
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ارتفع الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وسجّل سعرا قياسياً جديدا تخطى الـ18500 ليرة، وبلغ 18570 - 18620 ليرة لكل دولار أميركي.
 

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 18100 - 18150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 

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