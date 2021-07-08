رقم قياسي جديد لدولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وسجّل سعرا قياسياً جديدا تخطى الـ18500 ليرة، وبلغ 18570 - 18620 ليرة لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 18100 - 18150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

