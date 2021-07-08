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إقتصاد
دولار السوق الموازية يضرب من جديد ويسجل رقماً قياسياً!
Lebanon 24
08-07-2021
|
22:12
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ارتفاعاً جديداً، حيث تراوح عند عدد من الصرافين ما بين 19000 و19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصر اليوم ما بين 18750 و18850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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