خبر سار للعاملين في قطر.. استئناف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من هذا التاريخ

استئناف العمل بإصدار سمات الدخول السياحية والعائلية، اعتبارا من 12/ 7/ 2021م وذلك في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر واستنادا إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات #فيروس_كورونا /كوفيد-19/ على المستويين المحلي والعالمي #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/PDWyG9HonY
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 8, 2021
استئناف العمل بإصدار سمات الدخول السياحية والعائلية، اعتبارا من 12/ 7/ 2021م وذلك في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر واستنادا إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات #فيروس_كورونا /كوفيد-19/ على المستويين المحلي والعالمي #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/PDWyG9HonY
تحديث سياسة السفر والعودة إلى قطرhttps://t.co/Z9XuBQ1DXm pic.twitter.com/jJU9Vn7Mm2
— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 8, 2021
تحديث سياسة السفر والعودة إلى قطرhttps://t.co/Z9XuBQ1DXm pic.twitter.com/jJU9Vn7Mm2