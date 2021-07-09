إقتصاد

خبر سار للعاملين في قطر.. استئناف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من هذا التاريخ

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:00
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قالت وزارة الداخلية في قطر إنها قررت استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 تموز، في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة.
 
 
 


وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن سياسات الدخول الجديدة تشمل تقديم فحص "بي.سي.آر" للكشف عن كوفيد-19، وتصنيف الدول إلى ثلاث فئات تحدد سياسات الحجر الصحي.


المصدر: وكالات
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