خبر سار للعاملين في قطر.. استئناف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من هذا التاريخ

قالت وزارة الداخلية في قطر إنها قررت استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 تموز، في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة.

استئناف العمل بإصدار سمات الدخول السياحية والعائلية، اعتبارا من 12/ 7/ 2021م وذلك في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر واستنادا إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات #فيروس_كورونا /كوفيد-19/ على المستويين المحلي والعالمي #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/PDWyG9HonY — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 8, 2021