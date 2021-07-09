تباين في أسعار النفط وسط أزمة "أوبك+"

تباينت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وما زالت تمضي صوب تكبد خسارة أسبوعية في ظل تفاؤل نابع من انخفاض المخزونات الأميركية وضبابية بشأن الإمدادات العالمية يغذيها مأزق تعاني منه "أوبك+".

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز"، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 73 دولارا للبرميل.

وبينما تتجه أسعار النفط صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 3 في المئة، إذ يدفعها للنزول انهيار محادثات بشأن الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".