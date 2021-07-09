إقتصاد

بيان من حاكم مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:50
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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ان "حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة "Sayrafa"، هذا الاسبوع هو 5 مليون دولار اميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد، وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
 
 
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