بيان من حاكم مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ان "حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة "Sayrafa"، هذا الاسبوع هو 5 مليون دولار اميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد، وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".