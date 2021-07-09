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خاص
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-07-2021
|
21:39
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لامس سعر الدولار الواحد في السوق الموازية، اليوم الجمعة، الـ20 ألف ليرة، وهو الأمر الذي جعل أسعار السلع تسجل ارتفاعاً كبيراً.
وكان الدولار سجل مساء يوم أمس الخميس سعر 18850 ليرة، ثم ارتفع تدريجياً خلال اليوم الجمعة ليصل إلى سعر 19600 ليرة.
ما السبب؟
وفعلياً، فإن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الدولار في السوق الموازية، حيث تبرز المضاربة بشكل كبير.
ووفقاً للخبراء، فإن أحد أبرز الأسباب التي ساهمت بارتفاع الدولار هو أن المودعين بدأوا تسلّم أموالهم من المصارف على أساس تعميم مصرف لبنان رقم 158 والقاضي بمنح المودع مبلغ 400 دولار (فريش) و 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر 12 ألف ليرة.
وعملياً، فإن المواطنين الذين يحصلون على المبلغ اللبناني، اندفعوا مباشرة إلى السوق السوداء لتحويل الأموال التي حصلوا عليها بالعملة الوطنية إلى الدولار، وهو الأمر الذي يؤدّي حُكماً إلى زيادة الطلب وانخفاض العرض على العملة الخضراء، وبالتالي ارتفاع سعرها.
أما الأمر الثاني فيتحدد بقيام مصرف لبنان بتمويل النفقات العامة من دولاراته، مثل تمويل شراء المحروقات والفيول وغيره. ولهذا، فإن هذا الأمر يساهم في استنزاف أموال البنك المركزي، وبالتالي تصدير الدولارات إلى الخارج، ما يعني فقداناً للسيولة في لبنان، وهو ما يجعل الدولار يحلق عالياً.
كذلك، فإن استمرار مصرف لبنان بطباعة الليرة لتمويل عجز الموازنة ولدفع رواتب الموظفين وسط انخفاض إيرادات الدولة، يساهم في ارتفاع الدولار حكماً في السوق الموازية.
خاص
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