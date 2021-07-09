إقتصاد

تراجع في سعر الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
09-07-2021 | 15:17
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، تراجعا اضافيا، حيث سجل 19000- 19050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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