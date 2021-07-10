أمر تنفيذي للرئيس بايدن حول تعزيز المنافسة... اليكم التفاصيل

يتضمن الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن لتعزيز المنافسة 72 مبادرة من قبل أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية، مما يؤثر على كل شيء بدءاً من تقييد الاتفاقيات غير الكاملة للعمال إلى السماح باستيراد الأدوية من كندا.بينما لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه من التوجيه الرئاسي إلى اللوائح النهائية، يسعى توجيه الرئيس إلى معالجة الزيادة الحادة في توحيد الصناعات على مدى العقدين الماضيين، مما أثار مخاوف من أن الشركات الكبرى تخنق المنافسة والابتكار.يلقي البيت الأبيض باللوم على تراجع المنافسة عبر الاقتصاد في رفع أسعار الضروريات، مثل العقاقير الطبية، وخفض أجور العمال، والعمل كعائق على النمو والابتكار.فيما يلي تفاصيل عن بعض المبادرات الموضحة بالترتيب وردود الفعل من المجموعات الصناعية:استعادة قواعد الإنترنت المفتوحةيُطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة قواعد حيادية الشبكة التي منعت مزودي خدمة الإنترنت من حظر أو إبطاء محتوى معين أو تسريع التسليم مقابل السعر. تم تنفيذ هذه القواعد في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، لكنها تراجعت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.يدعو الأمر أيضاً لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى منع مزودي الإنترنت من التفاوض على صفقات حصرية مع أصحاب العقارات التي تترك للمستأجرين خيار إنترنت واحداً فقط، وللحد من رسوم الإنهاء المرتفعة التي تفرضها شركات الكابلات عند تبديل المستهلكين لمقدمي الخدمة.يُطلب من لجنة التجارة الفيدرالية وضع قواعد بشأن جمع البيانات من قبل شركات التكنولوجيا واللوائح التي تمنع "أساليب المنافسة غير العادلة" من قبل أكبر المنصات التقنية من أجل حماية الشركات التي تعتمد على الشركات للوصول إلى العملاء.العديد من الخطوات الموضحة في الأمر تعيد صياغة سياسات إدارة أوباما، التي لم تكن تحظى بشعبية لدى كل من الصناعة والجمهوريين، مما ينذر بصراع في الوكالات.وصفت مجموعة الكابلات الرئيسية يوم الجمعة تصريحات بايدن بأنها "مضللة" ، وقالت مجموعة تمثل أكبر شركات الهاتف "إيه تي آند تي" (AT&T Inc) و"فرايزون كومينيكيشنز" (Verizon Communications Inc) إن "السياق والحقائق مفقودة إلى حد كبير" من بيان البيت الأبيض الذي يحدد سياسات النطاق العريض.ضبط عمليات اندماج البنوكيلقي الأمر باللوم على الاندماج في الخدمات المصرفية في زيادة التكاليف على المستهلكين وتقييد الائتمان للشركات الصغيرة، ويدعو وزارة العدل والمنظمين المصرفية لتحديث المبادئ التوجيهية بشأن عمليات اندماج البنوك لتشديد التدقيق في الصفقات.يُطلب من مكتب حماية المستهلك المالي إصدار قواعد تسهل على المستهلكين التبديل بين البنوك من خلال السماح لهم بتنزيل بياناتهم المصرفية وأخذها معهم.تحسين الرعاية الصحيةيستهدف الأمر المناطق التي يقول فيها إن عدم وجود منافسة يزيد الأسعار ويقلل من الوصول إلى رعاية جيدة ، بدءاً من أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية. وسيدعو أمر بايدن مسؤولي الصحة الفيدراليين إلى العمل مع الولايات للتوصل إلى خطط لاستيراد الأدوية من كندا، حيث تكون أرخص.تعكس خطة الرئيس في بعض النواحي صدى السياسات التي اقترحها ترامب قبل عام. بعد ذلك، رفضت كندا الاقتراح بالسماح للأمريكيين باستيراد الأدوية ، وفرض الجار الشمالي لاحقاً تدابير تحد من توزيع الأدوية لحماية إمداداتها من المبيعات بالجملة عبر الحدود.وجه بايدن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإصدار خطة شاملة في غضون 45 يوماً لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة مقترحات ترمب وبعض الديمقراطيين لمقارنة الأدوية بالأسعار الأرخص المدفوعة في البلدان التي لديها أنظمة صحية وطنية. إنها خطوة قالت شركات الأدوية، إنها ستعيق الابتكار.كما سيحث بايدن لجنة التجارة الفيدرالية على منع الشركات المصنعة للأدوية من دفع نظيراتها العامة لتأخير الدخول إلى السوق من الإصدارات منخفضة السعر من الأدوية. هذه الفكرة جزء من التشريع المعلق في مجلس الشيوخ وتتماشى مع وعود الحملة الانتخابية التي قطعها بايدن العام الماضي.قالت جمعية الطب الميسر -وهي مجموعة تجارية رائدة في صناعة العقاقير الطبية- إنها تتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن لزيادة اعتماد العقاقير الطبية والبدائل الحيوية منخفضة التكلفة "ومعالجة العدد المتزايد من السياسات الحكومية والدافعين التي تكافئ بشكل عكسي استخدام العلامات التجارية عالية التكلفة على المنافسين العامين أو البدائل الحيوية".أدى دمج المستشفيات إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وخفض الخدمة لبعض المجتمعات، وخاصة المناطق الريفية، كما يشير الأمر. يوجه الأمر التنفيذي وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لتشديد إرشادات الاندماج الخاصة بصفقات المستشفيات. كما يوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لدعم قواعد شفافية أسعار خدمات المستشفيات وإنهاء تطبيق التشريع لمعالجة الفواتير المفاجئة للمستشفى.اهتمامات الرعاية الصحية التي يمكن أن تواجه تدقيقاً أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار تراجعت عن الأمر وأكدت أنه يمكن أن يمنع المرضى من الرعاية المطلوبة. قال تشيب كان، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفيات التجارية الربحية "اتحاد المستشفيات الأمريكية":إن دمج المستشفيات في الروتين القانوني والبيروقراطي سيؤدي ببساطة إلى إبطاء الرعاية الحرجة إلى جانب السرير.قالت منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية "بيو" إنها تُقيّم الطلب، لكنها حثت بايدن على التركيز على خفض التكاليف الشخصية التي تتأثر بشركات أخرى في سلسلة التوريد. ,قال جون مورفي، رئيس سياسة "بيو"، "هذا السعر تحدده شركات إدارة المخاطر وشركات التأمين والحكومة، وليس شركات الأدوية البيولوجية".من جهته، قال ستيف أوبل، الرئيس التنفيذي للبحوث الصيدلانية ومصنعي أمريكا، إن الولايات المتحدة لديها بالفعل "السوق الأكثر تنافسية في العالم للأدوية التي تستلزم وصفة طبية" في بيان أشار إلى انخفاض صافي الأسعار والمعدلات المرتفعة لامتصاص العقاقير الطبية.تدابير لصالح المزارعينيدعو الأمر إلى قواعد جديدة لصالح المزارعين ومربي الماشية. يوجه وزارة الزراعة لتسهيل الأمر على مزارع الأبقار، والخنازير، والدواجن لمقاضاة المعالجات الكبيرة إذا كانت تتقاضى رواتب منخفضة أو يتم الرد عليها. كما يطلب من وزارة الزراعة الأمريكية النظر في إصدار قواعد جديدة تحدد متى يمكن أن تحمل اللحوم ملصقات "منتج الولايات المتحدة الأمريكية" لتقييد الشركات من تصنيف الأغذية المنتجة في الخارج على أنها أمريكية الصنع عندما تمت معالجتها محلياً.كما يأمر هذا الإجراء وزارة الزراعة بمساعدة المزارعين على الوصول إلى الأسواق والحصول على عائد عادل على سلعهم، بما في ذلك دعم أنظمة توزيع الأغذية البديلة مثل أسواق المزارعين ووضع المعايير والعلامات بحيث يمكن للمستهلكين اختيار شراء المنتجات التي تعامل المزارعين بإنصاف.يشجع الأمر لجنة التجارة الفيدرالية على منع مصنعي المعدات من الحد من قدرة المستهلكين على إصلاح المنتجات في متاجر مستقلة أو بمفردهم. تهدف هذه الخطوة إلى إفادة المزارعين بشكل خاص الذين يواجهون تكاليف إصلاح باهظة من مصنعي الجرارات الذين يستخدمون أدوات وبرامج خاصة لمنع الأطراف الثالثة من العمل على المعدات.يقول المدافعون عن المزارعين إن هناك حاجة ماسة إلى القواعد لمكافحة الاندماج الثقيل في المحاصيل والبذور والمواد الكيميائية واللحوم، حيث تستحوذ مجموعة صغيرة من الشركات متعددة الجنسيات على حصة كبيرة بشكل متزايد من الأرباح على حساب المزارع العائلية.الحد من الاتفاقيات غير الكاملةيركز عنصر سوق العمل في الأمر على تقييد الاتفاقيات غير التنافسية التي أصبحت شائعة في بعض الصناعات وتحد من تنقل العمال. يطالب الإجراء أيضاً بقواعد محدثة لمكافحة الاحتكار فيما يتعلق بالشركات التي تشارك معلومات الأجور والمزايا لتجنب التنافس على العمال.يطلب من لجنة التجارة الفيدرالية إلغاء متطلبات الترخيص المهني التي يمكن أن تخلق حواجز أمام المتقدمين للوظائف الجديدة في مجالات معينة. كما كرر بايدن دعمه لمشروع قانون مؤيد للعمال أقره مجلس النواب وتم تعليقه في مجلس الشيوخ، مما سيسهل على العمال التنظيم في نقابات.مواجهة رسوم الطيران والشحنيسعى بايدن أيضاً إلى التدخل في صناعة الطيران، لا سيما الرسوم الإضافية لأشياء مثل الأمتعة والخدمات على متن الطائرة والإلغاء، والتي "غالباً ما يتم رفعها بخطى ثابتة، مما يدل على عدم وجود ضغط تنافسي ذي مغزى"، وفقاً للبيت الأبيض. وتقول منظمة أصحاب العمل إن أكبر 10 شركات طيران جمعت 35.2 مليار دولار من الرسوم المتنوعة في عام 2018، مقارنة بـ1.2 مليار دولار فقط في عام 2007.يوجه الطلب وزارة النقل للتأكد من شفافية هذه الرسوم، وعند عدم تقديم الخدمة ، يتم رد الأموال. يوجه الأمر أيضاً الوزارة لفحص القضايا الأخرى التي يحتمل أن تكون مثيرة للجدل، بما في ذلك حماية المستهلك لركاب الخطوط الجوية وكيفية منح شركات النقل فتحات في المحاور المزدحمة.يجب أن تتشاور وزارة النقل ووزارة العدل أيضاً حول كيفية "ضمان المنافسة في النقل الجوي وقدرة الوافدين الجدد على الوصول"، مما قد يؤدي إلى إجراء مراجعات للاتفاقيات الأخيرة بين شركات النقل.بالنسبة للسكك الحديدية، التي يهيمن عليها حالياً عدد قليل من شركات السكك الحديدية للشحن، سيتطلب الإجراء من مالكي السكك الحديدية منح حق الطريق لسكك الحديد للركاب ومعاملة شركات الشحن الأخرى على قدم المساواة. يعالج الإجراء أيضاً رسوم الشحن، التي يضطر المصنعون المحليون حالياً إلى دفعها للشركات الأجنبية.أعربت مجموعات تجارة السكك الحديدية والشحن عن معارضتها لأمر بايدن، قائلة إن هناك منافسة كافية بين صناعاتها وأن الطلب سيضعها في وضع غير مؤات."نحث الجميع على اتخاذ قرارات بناءً على الحقائق الحقيقية حول الموقف قبل أن نخلق نتائج سلبية طويلة المدى من خلال تغييرات تنظيمية غير مدروسة للتعامل مع موقف مؤقت"، بحسب ما نقل بيان عن جون بتلر ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة التجارة العالمية مجلس النقل البحري.من جهتها قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن المنافسة داخل صناعة الطيران الأمريكية قد أنتجت أسعاراً منخفضة تاريخياً معدلة بالتضخم وتوسعت فرص السفر، بما في ذلك من شركتين جديدتين بدأتا عملياتهما هذا العام.أدوار الوكالاتيكرر أمر بايدن أمر إدارة أوباما في عام 2016 الذي قال إن الوكالات الحكومية بخلاف تلك المسؤولة عن إنفاذ مكافحة الاحتكار لها دور تلعبه في حماية المستهلكين والعمال والشركات من التعرض للأذى بسبب حالات القوة السوقية في الاقتصاد. على عكس أمر بايدن، لم يوجه أوباما الوكالات الفردية لاتخاذ إجراءات محددة وبدلاً من ذلك طلب منهم وضع خططهم الخاصة.جاء هذا الأمر بناءً على تقرير صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين يوضح الدليل على أن الصناعات في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي تعاني من زيادة الاندماج وتراجع المنافسة.منذ ذلك الحين، ازداد الاهتمام بقوة الشركات المهيمنة فقط عندما أثار الاقتصاديون وصناع السياسات مخاوف من أن زيادة التركيز تؤدي إلى تدهور قطاعات كبيرة من الاقتصاد وتساهم في مشاكل بما في ذلك عدم المساواة في الدخل وركود الأجور وانخفاض نمو الإنتاجية.وفي حين أن صياغة القواعد واللوائح الجديدة وتنفيذها قد تستغرق شهوراً وسيتم التعامل معها إلى حد كبير من قبل الإدارات والوكالات الفردية، أوضح البيت الأبيض أنه يتوقع أن الأمر التنفيذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة تنطوي على تأثير كبير على العديد من الصناعات.يعزز هذا الإجراء من دفع الإدارة لتكثيف إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وسط انتقادات واسعة النطاق مفادها أن منفذي التنفيذ في وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لم يقطعوا شوطا كافيا لضبط عمليات الاندماج والسلوك المناهض للمنافسة.في الشهر الماضي، عين بايدن بشكل غير متوقع أستاذة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا لينا خان لقيادة لجنة التجارة الفيدرالية، مما جعل أحد أبرز المدافعين عن أجندة مكافحة الاحتكار الأكثر قوة بكثير مسؤولاً عن الوكالة يترك الوحدة بدون قيادة سياسية بعد خمسة أشهر من الإدارة، حيث تمضي قدماً في قضية احتكار ضد شركة "غوغل: التابعة لـ"أفابيت"، ودعوى قضائية لمنع الاستحواذ المقترح لشركة "أون" (Aon) بقيمة 30 مليار دولار على "ويليز تاورز واتسون" (Willis Towers Watson).تضيف جهود البيت الأبيض إلى دفعة واسعة النطاق من أجل إنفاذ أقوى لمكافحة الاحتكار في واشنطن، حيث قدمت الأغلبية من الحزبين في اللجنة القضائية في مجلس النواب في يونيو ستة مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار، تستهدف في المقام الأول أكبر شركات التكنولوجيا. تمثل المقترحات محاولة لتجديد قوانين مكافحة الاحتكار وإعطاء سلطات إنفاذ المنافسة مزيداً من الصلاحيات.انتقادات جماعات ضغط الأعمالوسرعان ما انتقدت مجموعات الأعمال في واشنطن الأمر. وقال نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية: "إن الأمر التنفيذي اليوم مبني على الاعتقاد الخاطئ بأن اقتصادنا مفرط التركيز وراكد وفشل في توليد الاستثمار الخاص اللازم لتحفيز الابتكار". "مثل هذه الادعاءات واسعة النطاق بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث أثبت اقتصادنا أنه مرن ولا يزال موضع حسد العالم".من جهتها، أضافت الرابطة الوطنية للمصنعين أن "بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم هي حلول بحثية عن مشكلة. إنهم يهددون بإبطال تقدمنا من خلال تقويض الأسواق الحرة ويقومون على فكرة خاطئة مفادها أن عمالنا ليسوا في وضع يسمح لهم بالنجاح ".