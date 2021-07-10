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إقتصاد
سعر ربطة الخبز ووزنها...هذا الجديد
Lebanon 24
10-07-2021
|
05:16
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حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز الأبيض في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي، "استنادا الى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران، ونقل الخبز من الأفران الى مراكز البيع، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز للمستهلك".
وقالت: "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، حدد سعر الخبز الأبيض ووزنه في الفرن إلى المستهلك، ربطة من الحجم الكبير على ألا يقل وزنها على 883 غراما بسعر 4000 ليرة حدا أقصى. وربطة من الحجم الوسط على ألا يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 2750 ليرة حدا أقصى".
وختمت: "في المتجر إلى المستهلك، ربطة من الحجم الكبير على ألا يقل وزنها على 883 غراما بسعر 4250 ليرة حدا أقصى. وربطة من الحجم الوسط على ألا يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 3000 ليرة حدا أقصى".
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