100 ألف فرصة عمل في دبي.. هذه التفاصيل

أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال ٥ أعوام ..وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من ١.٥ مليار إلى ٤ مليار درهم
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 10, 2021
أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب ١٠٠ ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال ٥ أعوام ..وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من ١.٥ مليار إلى ٤ مليار درهم