إقتصاد

منطقة اوروبية ساحرة توفر لك مشروعا تجاريا وراتبا مقابل العيش فيها.. اليك النفاصيل

Lebanon 24
11-07-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-841601-637615841992529537.jpg
Doc-P-841601-637615841992529537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل فكرت يوما في أن تفتتح متجرا، وأن تعيش للأبد في قرية شاعرية في أقصى جنوب إيطاليا حيث الجو الدافئ طوال العام تقريبا، وأن تتقاضى راتبا حتى تفعل هذا؟
لمن يرغبون في أخذ زمام المبادرة، قد يكون هذا الأمر قد أصبح وشيكا ولم يعد حلما بعيد المنال، بحسب موقع "سي إن إن".

وأما ما جعل الحلم قريبا فهو أن منطقة كالابريا تخطط لتقديم ما يصل إلى 33 ألف دولار، على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص الذين لديهم استعداد للانتقال إلى قرى يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة بالكاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الانخفاض السكاني الذي تعاني منه هذه القرى منذ سنوات جراء الهجرة إلى المدن. وتوفر المنطقة مواقع للمنتقلين قرب البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما.

وللحصول على الأموال المقررة، ينبغي على السكان الجدد الالتزام أيضا ببدء عمل تجاري صغير في القرية.

ويشترط أن ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على الإقامة عن 40 عاما، وأن يكون مستعدا للانتقال إلى كالابريا خلال 90 يوما من الموافقة على طلبه.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:30 | 2021-07-11
02:38 | 2021-07-11
02:30 | 2021-07-11
01:30 | 2021-07-11
23:39 | 2021-07-10
11:00 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website