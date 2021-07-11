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إقتصاد
منطقة اوروبية ساحرة توفر لك مشروعا تجاريا وراتبا مقابل العيش فيها.. اليك النفاصيل
Lebanon 24
11-07-2021
|
07:30
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هل فكرت يوما في أن تفتتح متجرا، وأن تعيش للأبد في قرية شاعرية في أقصى جنوب إيطاليا حيث الجو الدافئ طوال العام تقريبا، وأن تتقاضى راتبا حتى تفعل هذا؟
لمن يرغبون في أخذ زمام المبادرة، قد يكون هذا الأمر قد أصبح وشيكا ولم يعد حلما بعيد المنال، بحسب موقع "سي إن إن".
وأما ما جعل الحلم قريبا فهو أن منطقة كالابريا تخطط لتقديم ما يصل إلى 33 ألف دولار، على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص الذين لديهم استعداد للانتقال إلى قرى يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة بالكاد.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الانخفاض السكاني الذي تعاني منه هذه القرى منذ سنوات جراء الهجرة إلى المدن. وتوفر المنطقة مواقع للمنتقلين قرب البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما.
وللحصول على الأموال المقررة، ينبغي على السكان الجدد الالتزام أيضا ببدء عمل تجاري صغير في القرية.
ويشترط أن ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على الإقامة عن 40 عاما، وأن يكون مستعدا للانتقال إلى كالابريا خلال 90 يوما من الموافقة على طلبه.
المصدر: سبوتنيك
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